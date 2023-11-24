Вершинин и эмиссар генсека ООН выступили за незамедлительное прекращение огня в Газе

Стороны уделили отдельное внимание итогам встречи членов СБ ООН в Нью-Йорке 10 ноября

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и спецпредставитель генсекретаря ООН по детям и вооруженному конфликту Вирджиния Гамба подчеркнули важность незамедлительного прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщили в российском дипведомстве по итогам их телефонного разговора.

"Состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в контексте предотвращения серьезных нарушений в отношении детей в условиях вооруженных конфликтов в различных регионах мира, в том числе в секторе Газа, - отметили в МИД РФ. - Подтверждена востребованность незамедлительного прекращения огня, которое положило бы конец бесчеловечному коллективному наказанию детей и других уязвимых групп населения".

"Отдельное внимание уделено итогам организованной российской делегацией в Нью-Йорке 10 ноября встречи членов СБ ООН по "формуле Арриа" по проблематике насильственного изъятия и незаконной эксплуатации украинских детей и несовершеннолетних из иных стран в Европе", - сообщили в дипведомстве.