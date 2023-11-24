24 ноября, 16:08

Постпредство РФ заявило о нереалистичности исключения России из СБ ООН

По словам первого заместителя постпреда РФ при всемирной организации Дмитрия Полянского, рассуждения об этом являются чистым популизмом

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Исключение России из Совета Безопасности ООН нереалистично, рассуждения об этом являются чистым популизмом. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в интервью радиостанции "Вести FM".

"Это чистый популизм. Потому что покушение на такие базовые прерогативы Совета Безопасности, которые зафиксированы в Уставе ООН, - это дело нереалистичное. Если какие-то радикальные вещи могут быть привнесены в ООН, то это повлечет к полному переформатированию этой организации, изменению Устава и так далее, - отметил Полянский. - По сути, это будет другая организация". 

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Россия
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