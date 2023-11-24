Постпред РФ: Россия не даст виновникам подрыва "Северных потоков" уйти от ответственности

По словам Дмитрия Полянского, "есть многие государства, которые воспринимают эту ситуацию с Северным потоком как потенциально большую угрозу будущему"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия не позволит избежать ответственности виновным в диверсии на "Северных потоках". Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью радиостанции "Вести FM".

"Совет Безопасности [ООН], конечно, не единственная площадка, где мы этот сюжет [с подрывом "Северных потоков"] поднимаем, и не самая главная в данном случае. Мы не оставляем этот сюжет и не дадим виновным уйти от ответственности, - сказал он. - Я думаю, что они понимают, что рано или поздно все равно в какой-то форме расследование должно состояться".

По его словам, "есть многие государства, которые воспринимают эту ситуацию с Северным потоком как потенциально большую угрозу будущему". "Потому что если мы безнаказанно пропустим то, что случилось, то будет пройдена неопределенная линия, после которой можно совершать теракты на трансграничной, политически важной инфраструктуре", - добавил дипломат.