МИД РФ сообщил, что из Газы в Россию доставлены 657 соотечественников

В ведомстве добавили, что эвакуационные мероприятия продолжаются

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Более 650 соотечественников уже доставлены из сектора Газа в Россию, эвакуационные мероприятия продолжаются. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Всего из сектора Газа удалось вывести 761 из 965 обратившихся за помощью соотечественников. В Россию спецрейсами МЧС из Каира уже доставлено 657 человек, - информировали в министерстве. - Эвакуационные мероприятия продолжаются. Отмечаем содействие египетских, израильских и палестинских властей".

"Российские дипмисии в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, профильные подразделения МИД, МЧС и других ведомств предпринимают все необходимые усилия с целью скорейшей безопасной эвакуации наших граждан из зоны конфликта", - подчеркнули в дипведомстве.

В МИД РФ сообщили, что 24 ноября в Москву прибыла очередная группа эвакуированных из сектора Газа в количестве 103 человек - россиян и палестинцев из числа членов семей российских граждан. "Еще 104 человека прошли через погранпереход "Рафах" в Египет и уже вылетели в Москву", - добавили в министерстве.