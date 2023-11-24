Постпредство РФ указало на неготовность Израиля к размещению миротворцев ООН в Газе

По словам первого зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрия Полянского, "для этого необходимо согласие сторон"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Израиль пока явно не готов к идее развертывания миротворцев ООН в секторе Газа. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в интервью телеканалу RTVI.

"Согласно принятой недавно резолюции 2712 СБ ООН, речь идет о мониторинге продолжительных гуманитарных пауз. Мы в этом видим первый шаг к прекращению огня, но такое требование пока в ООН блокируют американцы, - отметил Полянский. - Миротворческие силы, наверное, могут в итоге появиться, однако для этого необходимо согласие сторон. Израиль к этому пока явно не готов".

Говоря о перспективах долгосрочного урегулирования, дипломат обратил внимание на то, что есть "много соответствующих решений Совета Безопасности, которые должны быть выполнены".