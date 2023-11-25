24 ноября, 22:08

В Молдавии призвали Венецианскую комиссию рассмотреть поправки в кодекс о выборах

Как сообщила вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер, в результате поправок сотни кандидатов лишили права баллотироваться, а другие сами снялись с предвыборной гонки

ТАСС, 25 ноября. Молдавская оппозиционная партия "Шор" призвала экспертов Венецианской комиссии к объективному рассмотрению и принятию нового заключения по поправкам в избирательный кодекс страны. Об этом заявила вице-председатель партии Марина Таубер.

"Мы проинформировали экспертов Венецианской комиссии о серьезных отклонениях, допущенных парламентским большинством в этом процессе, [которое проигнорировало и нарушило] все международные рекомендации и стандарты в избирательных вопросах. В этом контексте мы призвали к объективному рассмотрению и принятию нового заключения в духе соблюдения верховенства закона и демократических принципов, основных прав человека", - написала она в своем Telegram-канале.

Таубер напомнила, что и Конституционный суд Молдавии, и Венецианская комиссия подвергли власти республики "жесткой критике" за внесенные в августе этого года изменения в избирательный кодекс, которые серьезно ограничивали право быть избранным. Она отметила, что закон был признан неконституционным, но, несмотря на это, парламент Молдавии повторно принял закон с незначительными поправками.

"В результате введения этих правовых норм сотни кандидатов были лишены права баллотироваться, а другие были сняты с предвыборной гонки и ограничены в праве быть избранными, на что указали и международные организации по мониторингу выборов", - сказала вице-председатель партии "Шор".

24 ноября представители партии провели консультации с экспертами комиссии, которые готовят к декабрьскому пленарному заседанию заключение Высшего форума Совета Европы по последним поправкам к молдавскому кодексу о выборах.

Ситуация с кодексом о выборах

4 октября парламент голосами правящей Партии действия и солидарности утвердил новые ограничения в Избирательном кодексе Молдавии, чтобы обойти вердикт Конституционного суда (КС), разрешившего членам партии "Шор" участвовать в выборах. Как заявил спикер парламента Игорь Гросу, депутаты конкретизировали запрет.

В соответствии с нововведением, баллотироваться на выборах нельзя членам партий, которые проходят по делу о запрете какого-либо политического формирования, ранее отстранялись от участия в выборах из-за нарушения правил финансирования избирательной кампании, включены в санкционные списки иностранных государств и организаций.

На заседании парламента отмечено, что поправки направлены против членов партии "Шор". Оппозиция бойкотировала это заседание.

Ранее КС признал незаконными поправки в избирательный кодекс, которые лишают права участвовать в выборах членов запрещенных политических формирований, в частности бывших представителей партии "Шор". Их опротестовали бывшие члены этой партии. Они аргументировали свое право участвовать в выборах тем фактом, что изменения в кодекс внесены после признания незаконной партии "Шор" и не могут применяться к ее представителям. Кроме того, выступавшие на заседании адвокаты обратили внимание, что изменения внесены в предвыборный период. 

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