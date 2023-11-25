25 ноября, 10:22

Захарова заявила, что налогоплательщики ЕС спонсируют бандитизм на Украине

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на опубликованный Европейским полицейским агентством пресс-релиз о том, что была вскрыта сеть украинских телефонных мошенников

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Денежные средства налогоплательщиков стран Европейского союза, предназначенные для поддержки режима украинского президента Владимира Зеленского, идут на спонсирование всех видов бандитизма на Украине. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на опубликованный Европейским полицейским агентством пресс-релиз о том, что была вскрыта сеть украинских телефонных мошенников. "Они представлялись сотрудниками службы безопасности банков. Ровно то, что эти злоумышленники практиковали в России последние пять-семь лет, теперь совершали и со своими материальными "благодетелями", - констатировала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "у украинских бандитов изъяты симки, мобильники, серверы". "Пострадали в основном чехи, сумма нанесенного ущерба исчисляется десятками миллионов долларов. В рейдах, проведенных в Днепропетровске (в пресс-релизе Европола этот город фигурирует именно под своим настоящим названием), участвовали и антинаркотические подразделения, что свидетельствует и о наркосоставляющей киберкриминала, - продолжила она. - Мы, кстати, говорили и об этом. На этот счет есть данные и самих украинцев".

"Вот именно на это - спонсирование всех видов бандитизма на Украине - и идут деньги налогоплательщиков Евросоюза, когда их режимы переводят миллиарды Зеленскому", - заключила дипломат. 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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