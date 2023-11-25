Захарова заявила, что антироссийская западная медиакампания носит характер пандемии

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала высмеивание британскими лейбористами премьер-министра Великобритании Риши Сунака за "неправильное использование молотка"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила высмеивание британскими лейбористами премьер-министра Великобритании Риши Сунака за "неправильное использование молотка" с антироссийской медиакампанией, носящей характер пандемии.

Дипломат обратила внимание на видеозапись, где Сунак бьет по детали не бойком молотка, а его боковой частью, при этом ролик сопровождается ироничной записью: "Не сын ремесленника. Человек, который ударно заколачивает рабочий люд, сам не в состоянии ударить молотком".

Захарова при этом отметила, что видеозапись "была сделана во время визита политика в ювелирную мастерскую в графстве Йоркшир на севере Англии", в полной версии которой мастер "специально сказала Сунаку использовать боковую часть инструмента". "Лейбористская партия же опубликовала в своем аккаунте лишь ту часть видео, где совет мастера не прозвучал", - констатировала она.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в субботу премьер-министр Великобритании "стал Раши Сунаком, от слова Russia". "Это ровно то, что на Западе делают с Россией, когда берут определенные фрагменты видео, аудиозаписей, вырванные из контекста куски цитат, рассказывают лишь о какой-то части наших шагов, и преподносят все это с противоположным изначальному смыслом, - продолжила дипломат. - А последующие опровержения, основанные на фактах, предпочитают не видеть или же их сознательно замалчивают".

"Это и есть манипуляция информацией, те самые "фейки", которые убивают мир. Только с премьер-министром Британии дезинформация носила точечный характер и могла быть купирована. Антироссийская же медиакомпания носит характер пандемии", - написала Захарова в своем Telegram-канале.