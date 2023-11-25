25 ноября, 12:00,
обновлено 25 ноября, 12:12
Палестино-израильский конфликт

Захарова сообщила о закрытии КПП "Рафах" для всех граждан в связи с гуманитарной паузой

По словам официального представителя МИД РФ, Москва не оставит ни одного россиянина в секторе Газа без помощи

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Проход через контрольно-пропускной "Рафах" закрыт для граждан всех стран в связи перемирием между движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа, эвакуация через КПП будет продолжена после окончания гуманитарной паузы. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читайте также
Освобождение заложников и прекращение огня. Первый день перемирия между Израилем и ХАМАС

"В связи с объявленной гуманитарной паузой проход через КПП "Рафах" временно закрыт для граждан всех стран. После окончания гумпаузы выход граждан с целью эвакуации будет продолжен", - сказала она.

"Абсолютное большинство записавшихся на эвакуацию из сектора Газа в Россию покинули эту территорию и вывезены, но при этом установлен контакт еще с десятками граждан, которые ранее в связи с отключением электричества и блокировкой связи технически не могли заявить о себе, - указала она. - С ними работают наши дипломаты и сотрудники МЧС".

"Все получают необходимую поддержку. Никто не будет оставлен без помощи. Эвакуационные мероприятия не завершены, работа продолжается", - добавила дипломат. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация