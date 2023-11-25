Захарова сообщила о закрытии КПП "Рафах" для всех граждан в связи с гуманитарной паузой

По словам официального представителя МИД РФ, Москва не оставит ни одного россиянина в секторе Газа без помощи

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Проход через контрольно-пропускной "Рафах" закрыт для граждан всех стран в связи перемирием между движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа, эвакуация через КПП будет продолжена после окончания гуманитарной паузы. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В связи с объявленной гуманитарной паузой проход через КПП "Рафах" временно закрыт для граждан всех стран. После окончания гумпаузы выход граждан с целью эвакуации будет продолжен", - сказала она.

"Абсолютное большинство записавшихся на эвакуацию из сектора Газа в Россию покинули эту территорию и вывезены, но при этом установлен контакт еще с десятками граждан, которые ранее в связи с отключением электричества и блокировкой связи технически не могли заявить о себе, - указала она. - С ними работают наши дипломаты и сотрудники МЧС".

"Все получают необходимую поддержку. Никто не будет оставлен без помощи. Эвакуационные мероприятия не завершены, работа продолжается", - добавила дипломат.