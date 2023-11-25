25 ноября, 13:48
Международная выставка-форум "Россия"

Белоусов назвал "Один пояс - один путь" широким системным проектом

Это не проект транспортных коридоров, уточнил первый вице-премьер РФ

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Китайская инициатива "Один пояс - один путь" является широким системным, стратегически важным геополитическим и геоэкономическим проектом, это не проект транспортных коридоров. Об этом сообщил ТАСС первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в рамках Международной выставки-форума "Россия".

"Китайский проект "Один пояс - один путь" - это не проект транспортных коридоров, это гораздо более широкий системный проект, связанный с созданием распределенного такого связанного анклава стран, работающих по согласованным правилам. Очень стратегически важный геополитический, геоэкономический проект, к которому мы относимся безусловно позитивно", - сказал Белоусов.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияКитайБелоусов, Андрей РэмовичМеждународная выставка-форум "Россия"
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