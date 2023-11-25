25 ноября, 15:07
Палестино-израильский конфликт

Вершинин и глава БАПОР обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта

В МИД РФ подтвердили традиционную поддержку деятельности агентства

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини обсудили по телефону ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД России сообщении по итогам состоявшегося 24 ноября разговора.

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"Состоялось подробное обсуждение ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на гуманитарные усилия БАПОР в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан в условиях текущей беспрецедентной эскалации насилия", - указали в дипведомстве.

"С российской стороны подтверждена традиционная поддержка деятельности агентства, являющегося ключевой структурой по оказанию комплексной поддержки палестинцам не только на оккупированной палестинской территории, но и в соседних арабских странах", - добавили в ведомстве. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликтВершинин, Сергей Васильевич
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