Грызлов считает актуальной задачей сохранение исторической памяти и правды

Народам Белоруссии и России необходимо противостоять попыткам переписывания истории и осквернения памяти предков, заявил посол РФ в Минске

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Народам Белоруссии и России необходимо противостоять попыткам переписывания истории и осквернения памяти предков. Об этом заявил посол Российской Федерации в Белоруссии Борис Грызлов в Гомеле на торжественном мероприятии, посвященном 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

"Работа, направленная на сохранение нашей общей исторической памяти и правды, сегодня как никогда актуальна. Последние мировые события показывают, насколько важно не допустить нового расцвета нацистской идеологии", - отметил глава российской дипмиссии.

Грызлов считает, что на примере Украины видно, "к чему приводят переписывание истории и взращивание молодежи на преступных идеях и ложных ценностях, во имя которых украинские коллаборанты в годы войны убивали русских, белорусов и своих же братьев-украинцев". "Мы, наследники поколения победителей, не позволим осквернить память предков, отстоявших наше право на жизнь, свободу и мирное будущее. Братские народы России и Беларуси сделают все, чтобы неонацизм был окончательно побежден. К этому нас обязывает память о тех, кто защищал нашу общую Родину - в том числе и здесь, на Гомельщине", - заявил посол РФ.

Он с сожалением констатировал, что спустя почти 80 лет все сложнее встретить очевидцев, а тем более участников героических событий Великой Отечественной войны. "Но их воспоминания продолжают жить в народной памяти, передаваемой через поколения, в кадрах кинохроник и на страницах книг", - сказал Грызлов. В частности, он обратил внимание на то, что в 2023 году увидел свет первый том из серии "Книга памяти. Республика Беларусь", посвященный 80-летию освобождения Гомельщины. По словам дипломата, в нем систематизированы данные о захоронениях солдат и офицеров Красной армии, партизан и мирных граждан, погибших на Гомельской земле в годы Великой Отечественной войны. Грызлов сообщил, что в серию, которую выпускает Фонд ветеранов российской дипломатической службы при поддержке посольства России в Белоруссии и Россотрудничества, войдут еще пять томов. "Уже отпечатана следующая книга - о Витебской области. Идет подготовка издания о Могилевской области, а на 2024 год запланирован выпуск "Книг Памяти", посвященных Минску, Минской области и Бресту", - отметил посол РФ в Белоруссии.

26 ноября 1943 года войска Белорусского фронта Красной армии в рамках Гомельско-Речицкой наступательной операции освободили Гомель, который гитлеровские войска удерживали более 800 дней, с августа 1941 года. К моменту освобождения в Гомеле осталось менее 15 тыс. жителей, в то время как до его оккупации население превышало 140 тыс. человек.