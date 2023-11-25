МИД РФ: комитет ООН указал на наличие у США многочисленных проблем в правозащитной сфере

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что КПЧ в очередной раз "развенчал миф о непогрешимости репутации" Соединенных Штатов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Комитет по правам человека (КПЧ) ООН пришел к выводу о наличии у США многочисленных проблем в правозащитной сфере. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам рассмотрения комитетом пятого периодического доклада США о выполнении своих обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах за период с 2015 по 2020 годы.

"Выводы и заключительные замечания КПЧ по итогам рассмотрения американского доклада наглядно свидетельствуют о наличии многочисленных проблем в правозащитной области у страны, провозгласившей себя "образцом демократии" и "лидером в деле борьбы за права человека во всем мире", - указали в министерстве. - Комитет в очередной раз на конкретных примерах развенчал миф о непогрешимости репутации США, доказав несовершенство американской законодательной системы и правоприменительной практики, не способных обеспечить эффективную защиту прав и свобод человека".

Выводы комитета, как отметили в МИД, свидетельствуют не только о неприглядной ситуации в правозащитной сфере в США, но и о "нежелании американских властей в силу неоколониального синдрома собственной исключительности решать имеющиеся многочисленные проблемы, а также о пренебрежении Вашингтоном своими международными правозащитными обязательствами".

В заключительных замечаниях комитет, продолжили в дипведомстве, "правомерно настаивает на необходимости проведения расследований убийств американскими военнослужащими гражданских лиц, применения ими пыток, случаев насильственных исчезновений с предполагаемым участием представителей Вооруженных сил США". Кроме того, эксперты "справедливо ставят вопрос о недопустимости использования Вашингтоном боевых "дронов" в ходе контртеррористических операций в третьих странах, в результате чего гибнут мирные граждане".

Смертная казнь и секретные тюрьмы

В МИД РФ обратили внимание, что КПЧ, как и почти 10 лет назад при рассмотрении предыдущего американского доклада, "вновь выразил озабоченность в связи с сохранением в США применения смертной казни в качестве высшей меры наказания, практики осуждения на пожизненный срок без возможности помилования, отсутствием законодательного запрета на применение пыток и ростом насилия с использованием огнестрельного оружия". Комитет вновь выразил обеспокоенность существованием секретных тюрем ЦРУ, отсутствием подвижек в закрытии тюрьмы на военной базе США в Гуантанамо, указали в МИД. "Американским властям также ставится на вид нетерпимость и жестокое обращение с мигрантами и беженцами, их произвольное и продолжительное содержание в специализированных центрах, насильственное разделение семей", - подчеркнули в министерстве.

Комитет, продолжили в МИД, констатировал высокий уровень ненавистнической риторики в США со стороны полиции и СМИ в отношении лиц африканского, латиноамериканского и азиатского происхождения, а также коренных народов, мусульман, евреев, мигрантов, беженцев. Он также дал негативную оценку ситуации с обеспечением избирательных прав, а также права на участие в мирных собраниях и ассоциациях, свободу выражения мнений. "В частности указывается на случаи оказания давления, угроз и нападений на журналистов, преследование протестующих под предлогом борьбы с терроризмом, введения на уровне штатов ограничений на проведение мирных собраний", - уточнили в министерстве.

В МИД РФ также назвали показательным тот факт, что в ходе заключительного выступления постоянного представителя США при Совете ООН по правам человека Мишель Тейлор находившиеся в зале представители 163 американских неправительственных организаций демонстративно встали и повернулись к ней спиной. "Тем самым правозащитные активисты выразили свой протест против лживой картины якобы благополучной ситуации с правами человека в США, в чем пыталась убедить высокопоставленная чиновница Государственного департамента", - констатировали во внешнеполитическом ведомстве РФ.