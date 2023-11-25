25 ноября, 15:40,
обновлено 25 ноября, 16:10

МИД РФ: комитет ООН указал на наличие у США многочисленных проблем в правозащитной сфере

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что КПЧ в очередной раз "развенчал миф о непогрешимости репутации" Соединенных Штатов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Комитет по правам человека (КПЧ) ООН пришел к выводу о наличии у США многочисленных проблем в правозащитной сфере. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам рассмотрения комитетом пятого периодического доклада США о выполнении своих обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах за период с 2015 по 2020 годы.

"Выводы и заключительные замечания КПЧ по итогам рассмотрения американского доклада наглядно свидетельствуют о наличии многочисленных проблем в правозащитной области у страны, провозгласившей себя "образцом демократии" и "лидером в деле борьбы за права человека во всем мире", - указали в министерстве. - Комитет в очередной раз на конкретных примерах развенчал миф о непогрешимости репутации США, доказав несовершенство американской законодательной системы и правоприменительной практики, не способных обеспечить эффективную защиту прав и свобод человека".

Выводы комитета, как отметили в МИД, свидетельствуют не только о неприглядной ситуации в правозащитной сфере в США, но и о "нежелании американских властей в силу неоколониального синдрома собственной исключительности решать имеющиеся многочисленные проблемы, а также о пренебрежении Вашингтоном своими международными правозащитными обязательствами".

В заключительных замечаниях комитет, продолжили в дипведомстве, "правомерно настаивает на необходимости проведения расследований убийств американскими военнослужащими гражданских лиц, применения ими пыток, случаев насильственных исчезновений с предполагаемым участием представителей Вооруженных сил США". Кроме того, эксперты "справедливо ставят вопрос о недопустимости использования Вашингтоном боевых "дронов" в ходе контртеррористических операций в третьих странах, в результате чего гибнут мирные граждане".

Смертная казнь и секретные тюрьмы

В МИД РФ обратили внимание, что КПЧ, как и почти 10 лет назад при рассмотрении предыдущего американского доклада, "вновь выразил озабоченность в связи с сохранением в США применения смертной казни в качестве высшей меры наказания, практики осуждения на пожизненный срок без возможности помилования, отсутствием законодательного запрета на применение пыток и ростом насилия с использованием огнестрельного оружия". Комитет вновь выразил обеспокоенность существованием секретных тюрем ЦРУ, отсутствием подвижек в закрытии тюрьмы на военной базе США в Гуантанамо, указали в МИД. "Американским властям также ставится на вид нетерпимость и жестокое обращение с мигрантами и беженцами, их произвольное и продолжительное содержание в специализированных центрах, насильственное разделение семей", - подчеркнули в министерстве.

Комитет, продолжили в МИД, констатировал высокий уровень ненавистнической риторики в США со стороны полиции и СМИ в отношении лиц африканского, латиноамериканского и азиатского происхождения, а также коренных народов, мусульман, евреев, мигрантов, беженцев. Он также дал негативную оценку ситуации с обеспечением избирательных прав, а также права на участие в мирных собраниях и ассоциациях, свободу выражения мнений. "В частности указывается на случаи оказания давления, угроз и нападений на журналистов, преследование протестующих под предлогом борьбы с терроризмом, введения на уровне штатов ограничений на проведение мирных собраний", - уточнили в министерстве.

В МИД РФ также назвали показательным тот факт, что в ходе заключительного выступления постоянного представителя США при Совете ООН по правам человека Мишель Тейлор находившиеся в зале представители 163 американских неправительственных организаций демонстративно встали и повернулись к ней спиной. "Тем самым правозащитные активисты выразили свой протест против лживой картины якобы благополучной ситуации с правами человека в США, в чем пыталась убедить высокопоставленная чиновница Государственного департамента", - констатировали во внешнеполитическом ведомстве РФ. 

Теги:
СШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация