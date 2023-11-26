26 ноября, 08:41

В РФ выступили за дальнейшее развитие и углубление связей с Камбоджей

Восстановление традиции заходов российских военных кораблей "органично вписалось в поступательный характер диалога Москвы и Пномпеня", заявил посол Анатолий Боровик

ХАНОЙ, 26 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Россия выступает за дальнейшее развитие и углубление связей с Камбоджей. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Камбодже Анатолий Боровик в связи с заходом в королевство большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота России "Адмирал Пантелеев".

По его словам, визит в Сиануквиль стал первым заходом корабля российского военно-морского флота после пандемии COVID-19 и первым - при новом камбоджийском правительстве, сформированном по итогам состоявшихся в королевстве в июле всеобщих парламентских выборов.

"Портовый город Сиануквиль - важнейшая морская гавань Камбоджи, давнее место дружественных контактов вооруженных сил двух государств. Заходы наших военных кораблей - это добрая традиция, символизирующая доверие и дружбу между Россией и Камбоджей", - сказал дипломат. Нынешний визит корабля ТОФ, по его словам, "подтверждает настрой России на дальнейшее развитие и углубление давних добрых связей с Камбоджей".

Посол отметил, что восстановление в 2011 году традиции заходов российских военных кораблей "было ожидаемым и органично вписалось в поступательный характер диалога Москвы и Пномпеня".

"Сегодня, в эпоху революционных перемен, Россия уделяет приоритетное внимание обеспечению свободной, безопасной навигации, беспрепятственного доступа к открытым для международного судоходства транспортным коммуникациям мирового океана", - указал он. "В отношениях с государствами-членами АСЕАН, в том числе с Камбоджей, Москва стремится наращивать многопрофильное сотрудничество, содействовать формированию в регионе всеобъемлющей, открытой, неделимой и равноправной архитектуры безопасности и сотрудничества, противодействовать попыткам расшатать стержневую роль Ассоциации", - подчеркнул глава российской дипмиссии. 

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