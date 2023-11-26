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обновлено 26 ноября, 09:01

Песков заявил, что cиловой переворот в Киеве привел к сегодняшним трагедиям на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Сергей Карпухин/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Пресс-секретарь президента России выразил сожаление в связи с заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу того, что Евромайдан на Украине ознаменовал стремление к свободе

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Силовой переворот произошел в Киеве 10 лет назад, была свергнута легитимная власть, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту "России-1" Павлу Зарубину. Фрагмент интервью журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

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Песков выразил сожаление в связи с заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу того, что Евромайдан на Украине ознаменовал стремление к свободе. "Очень жаль, ибо, наверное, никогда еще в современной истории Европы силовой переворот не воспринимался как праздник. Тогда произошел переворот, была свергнута легитимная власть, причем она была свергнута, несмотря на подписанные гарантии тех же самых европейских государств", - сказал представитель Кремля.

"Украине это принесло расцвет сначала ультранационалистических, а потом откровенно нацистских настроений. Дальше это принесло возникновение такого режима в Киеве, который оказался опасен для нас, который оказался опасен для части своего народа, имеются в виду русские, и, к сожалению, [это] продолжается теми трагедиями, которые мы наблюдаем каждый день на Украине", - заключил Песков.

По его словам, вряд ли можно себе представить, чтобы власти США и Европы радовались бы переворотам в своих странах. "Вряд ли они радовались бы. Но такой легковесный популизм в международных делах, к сожалению, сейчас в моде европейской. Это ничего хорошего не приносит", - заключил представитель Кремля. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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