Песков выразил надежду, что Армения возобновит полноценное участие в ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности остается востребованным объединением, отметил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остается востребованным объединением, Россия надеется, что Армения со временем полноценно возобновит свое участие в нем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту "России-1" Павлу Зарубину. Фрагмент интервью показан в "Вестях недели".

Представитель Кремля отметил, что позиция Армении хорошо известна. "Не во всем мы можем согласиться, потому что ОДКБ сохраняет свою востребованность. Все страны солидарны в необходимости дальнейшего укрепления и развития этого блока", - подчеркнул Песков.

"Поэтому мы надеемся, что именно таким путем мы пойдем дальше, и надеемся, что и наши армянские друзья тоже все-таки со временем возобновят свой подход в пользу расширенного участия в организации", - заключил он.

Состоявшийся 23 ноября саммит ОДКБ в Минске прошел на фоне ухудшения отношений между организацией и Арменией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее обвинял ОДКБ в том, что организация не оказала помощь Еревану во время столкновений с Баку в мае 2021 и сентябре 2022 года. Ереван на этом фоне попросил ОДКБ снять с повестки вопрос о помощи стране, а сам Пашинян сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что в Минск ехать не намерен. На мероприятия по линии ОДКБ перед саммитом не приехали главы МИД и Минобороны Армении. В то же время в Ереване заявляют, что выходить из ОДКБ не собираются.