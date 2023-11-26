26 ноября, 09:41

Песков выразил надежду, что Армения возобновит полноценное участие в ОДКБ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сергей Бобылев/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Организация Договора о коллективной безопасности остается востребованным объединением, отметил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остается востребованным объединением, Россия надеется, что Армения со временем полноценно возобновит свое участие в нем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту "России-1" Павлу Зарубину. Фрагмент интервью показан в "Вестях недели".

Представитель Кремля отметил, что позиция Армении хорошо известна. "Не во всем мы можем согласиться, потому что ОДКБ сохраняет свою востребованность. Все страны солидарны в необходимости дальнейшего укрепления и развития этого блока", - подчеркнул Песков.

"Поэтому мы надеемся, что именно таким путем мы пойдем дальше, и надеемся, что и наши армянские друзья тоже все-таки со временем возобновят свой подход в пользу расширенного участия в организации", - заключил он.

Состоявшийся 23 ноября саммит ОДКБ в Минске прошел на фоне ухудшения отношений между организацией и Арменией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее обвинял ОДКБ в том, что организация не оказала помощь Еревану во время столкновений с Баку в мае 2021 и сентябре 2022 года. Ереван на этом фоне попросил ОДКБ снять с повестки вопрос о помощи стране, а сам Пашинян сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что в Минск ехать не намерен. На мероприятия по линии ОДКБ перед саммитом не приехали главы МИД и Минобороны Армении. В то же время в Ереване заявляют, что выходить из ОДКБ не собираются. 

Теги:
АрменияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация