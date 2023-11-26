26 ноября, 10:13

МИД РФ: форум соотечественников в Бишкеке констатировал рост давления на Русский мир

Участники конференции также отметили необходимость сосредоточиться на задачах сохранения традиционных ценностей, культурно-исторического наследия народов России и передачи их новому поколению

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Участники X Региональной конференции "Российские соотечественники ближнего зарубежья - сообщество единой судьбы", которая прошла в Киргизии 25-26 ноября, отметили рост давления на Русский мир. Об этом сообщили в МИД РФ.

"В итоговых документах форума делегаты констатировали, что процесс перехода к многополярному и более справедливому мироустройству носит противоречивый характер и сопровождается усилением давления на Русский мир", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.

Участники конференции также отметили "необходимость сосредоточиться в нынешних условиях на задачах сохранения традиционных ценностей, культурно-исторического наследия народов России и передачи их новому поколению, выразили готовность содействовать двустороннему культурно-гуманитарному, экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и странами их проживания".

Замглавы МИД РФ, заместитель председателя правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом Михаил Галузин в приветственном слове участникам конференции отметил значительный объем работы по сохранению и продвижению русского языка и русской культуры, проводимой российской общиной в странах ближнего зарубежья. Галузин подчеркнул, что "Россия продолжит оказывать содействие соотечественникам в их многоплановой культурно-гуманитарной деятельности, нацеленной на сближение народов и развитие дружественных отношений России со странами региона".

Подчеркивается, что следующий форум состоится в 2024 году в Узбекистане. 

Теги:
КиргизияРоссия
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