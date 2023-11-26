26 ноября, 11:21,
обновлено 26 ноября, 11:24

Песков заявил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Сергей Бобылев/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ ТАСС

По словам пресс-секретаря президента РФ, Россию хотят вытеснить из Карабаха, но никто не сможет выступить таким же гарантом мира и стабильности в регионе

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Некоторые западные страны пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха и "с открытым забралом" ведут борьбу против России в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Читайте также
МО РФ сообщило о сворачивании в Карабахе еще одного наблюдательного постаВ Ереване ожидают поддержки мирового сообщества для решения проблем беженцев из КарабахаВ Баку обвинили ЕС во вмешательстве в процесс реинтеграции армян Карабаха

"Где-то, наверное, 3, 4, 5 лет тому назад подобная борьба велась с надетыми дипломатическими масками. Сейчас эти маски уже давно сброшены, и борьба ведется в лоб напрямую, с открытым забралом", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, комментируя заявления со стороны западных политиков о "задаче изгнать российских миротворцев, российских военных из региона, порвать связи России и Армении".

"Действительно, целый ряд стран по-прежнему пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха, что, кстати, привело к тому, что азербайджанская сторона официально заявила, что этот ряд стран уже вряд ли может претендовать на какую-то роль посредников, ибо они заняли однобокую позицию. И, конечно, заняв такую однобокую позицию, претендовать на что-то - это и невозможно, и неуместно", - заключил Песков.

По его словам, западные страны пытаются вытеснить РФ из Карабаха, но никто не сможет выступить таким же гарантом мира и стабильности в регионе.

"То, что пытаются нас оттуда вытеснить - да, мы это знаем. Но до сих пор никто не в состоянии играть такую роль гаранта, мира и стабильности в регионе, кроме России. И Россия продолжает свои усилия", - сказал представитель Кремля. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация