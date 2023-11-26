Песков заявил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха

По словам пресс-секретаря президента РФ, Россию хотят вытеснить из Карабаха, но никто не сможет выступить таким же гарантом мира и стабильности в регионе

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Некоторые западные страны пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха и "с открытым забралом" ведут борьбу против России в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Где-то, наверное, 3, 4, 5 лет тому назад подобная борьба велась с надетыми дипломатическими масками. Сейчас эти маски уже давно сброшены, и борьба ведется в лоб напрямую, с открытым забралом", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, комментируя заявления со стороны западных политиков о "задаче изгнать российских миротворцев, российских военных из региона, порвать связи России и Армении".

"Действительно, целый ряд стран по-прежнему пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха, что, кстати, привело к тому, что азербайджанская сторона официально заявила, что этот ряд стран уже вряд ли может претендовать на какую-то роль посредников, ибо они заняли однобокую позицию. И, конечно, заняв такую однобокую позицию, претендовать на что-то - это и невозможно, и неуместно", - заключил Песков.

По его словам, западные страны пытаются вытеснить РФ из Карабаха, но никто не сможет выступить таким же гарантом мира и стабильности в регионе.

"То, что пытаются нас оттуда вытеснить - да, мы это знаем. Но до сих пор никто не в состоянии играть такую роль гаранта, мира и стабильности в регионе, кроме России. И Россия продолжает свои усилия", - сказал представитель Кремля.