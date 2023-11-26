Эксперт считает, что долгое перемирие грозит Нетаньяху отставкой

Советник директора Российского института стратегических исследований Владимир Фитин отметил, что израильский премьер-министр продолжит операцию после обмена

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Операция Израиля против ХАМАС будет продолжена после гуманитарного перемирия, поскольку длительная пауза несет политические риски для правительства премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил советник директора Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

"Для Беньямина Нетаньяху и его правительства важно выполнить задачу, которую они ранее поставили, то есть полное уничтожение ХАМАС. Тем более, что премьера может ждать отставка, если будет объявлено длительное перемирие. Поскольку начнут очень быстро и резко разбираться с тем, кто виноват в провале 7 октября, когда ХАМАС удалось провести такую операцию без должного противодействия со стороны сил безопасности и армии", - указал эксперт.

Фитин пояснил, что население Израиля требует от своего правительства как возврата заложников, так и наказания ХАМАС. "А наказание без завершения военной операции в Газе никто не воспримет как реализованное", - уточнил он.

"Исключать новую эскалацию конфликта тоже нельзя, - продолжил советник. - Потому как неизвестно, чем закончится процесс обмена заложниками и что должно повлиять на Израиль, чтобы он не продолжил операцию, а признался в том, что осуществить и реализовать те цели, которые он поставил изначально, выполнить не удастся".

Фитин обратил внимание, что в этом вопросе многое будет зависеть от позиции США. "Если они тоже будут оказывать жесткое давление на Израиль, то израильская сторона будет стремиться к продлению этого перемирия, - пояснил он, - Но в любом случае мировое общественное мнение будет продолжать давление на Израиль с тем, чтобы вообще сделать это перемирие длительным".

Возможность продления

Аналитик выразил уверенность, что действующий с 24 ноября режим прекращения огня пока реализуется "достаточно эффективно", позволяя сторонам осуществлять обмен пленными по схеме "3 к 1".

По его словам, израильская армия и руководство страны прекрасно понимают, что это перемирие позволит ХАМАС получить передышку, перегруппироваться, пополнить запасы и перераспределить вооружение. "Но они идут на это для того, чтобы вернуть заложников, что считают первостепенной задачей. Для общественного мнения Израиля самое важное - это возврат заложников", - пояснил эксперт.

"Таким образом, определенное продление этого режима возможно, если обе стороны будут соблюдать договоренности", - заключил он.

О соглашении

22 ноября радикальное движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков в возрасте до 19 лет. Перемирие в Газе вступило в силу в пятницу в 07:00 по местному времени (08:00 мск).