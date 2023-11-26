Захарова заявила, что ХАМАС освободило россиянина вне списка обмена

По словам официального представителя МИД РФ, российские дипломаты в ближайшее время его посетят

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Заложник с паспортом РФ был освобожден в результате прямых договоренностей с ХАМАС вне списка об обмене, российские дипломаты в ближайшее время посетят освобожденного россиянина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Усилия, предпринятые российскими дипломатами в контактах с ХАМАС относительно освобождения заложников, дают результаты. Сегодня был освобожден и передан Красному Кресту обладатель российского паспорта. В ближайшее время, как только это будет возможно, российские дипломаты посетят его. Это освобождение произошло вне списка об обмене. Речь идет о прямых договоренностях между российскими представителями и ХАМАС. Эта работа будет продолжена", - написала она в Telegram-канале.