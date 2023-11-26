26 ноября, 15:26,
обновлено 26 ноября, 15:35
Палестино-израильский конфликт

Захарова заявила, что ХАМАС освободило россиянина вне списка обмена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

По словам официального представителя МИД РФ, российские дипломаты в ближайшее время его посетят

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Заложник с паспортом РФ был освобожден в результате прямых договоренностей с ХАМАС вне списка об обмене, российские дипломаты в ближайшее время посетят освобожденного россиянина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Усилия, предпринятые российскими дипломатами в контактах с ХАМАС относительно освобождения заложников, дают результаты. Сегодня был освобожден и передан Красному Кресту обладатель российского паспорта. В ближайшее время, как только это будет возможно, российские дипломаты посетят его. Это освобождение произошло вне списка об обмене. Речь идет о прямых договоренностях между российскими представителями и ХАМАС. Эта работа будет продолжена", - написала она в Telegram-канале. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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