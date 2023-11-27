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обновлено 27 ноября, 08:18
Палестино-израильский конфликт

Ушаков сомневается, что Израиль сможет обеспечить свою безопасность, даже уничтожив ХАМАС

По словам помощника президента РФ, "через какое-то время волна ненависти и терроризма может вспыхнуть с новой силой"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Израиль едва ли сможет обеспечить себе безопасность, даже утопив сектор Газа в крови, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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"Даже обезглавив ХАМАС, даже утопив сектор Газа в крови, вряд ли удастся обеспечить безопасность Израиля, через какое-то время волна ненависти и терроризма может вспыхнуть с новой силой, это исключать нельзя", - сказал представитель Кремля, выступая на научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Ушаков напомнил, что еще в 2009 году Евгений Примаков, который с сентября 1998-го по май 1999 года занимал пост премьер-министра РФ, а до этого был министром иностранных дел, "как один из авторитетнейших в мире востоковедов опубликовал статью" о палестино-израильской проблеме. "Палестинская проблема не имеет себе равных с точки зрения способности распространяться на глобальный уровень", - назвал один из тезисов статьи Ушаков. "Военные меры Израиля не только не сужают поле деятельности террористических организаций, но и, напротив, расширяют его", - процитировал представитель Кремля статью Примакова. Ушаков считает, что "это полностью подходит и для нынешней трагедии в секторе Газа".

"Примаков провидчески указал, что есть два варианта, которые гарантированно мешают попыткам добиться урегулирования на палестинском направлении путем создания мирно существующих государств - еврейского и палестинского", - сказал представитель Кремля. В качестве первого варианта он назвал "предоставление сторонам конфликта возможности самим, без участия внешних сил прийти к согласию". "Второй - монополизация посреднической миссии Соединенными Штатами", - отметил Ушаков. "Произошло ровно так, как предсказывал Примаков", - констатировал помощник президента РФ.

ТАСС - генеральный информационный партнер конференции "Примаковские чтения". 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильУшаков, Юрий Викторович
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