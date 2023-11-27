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обновлено 27 ноября, 08:18
Палестино-израильский конфликт

Посол РФ назвал неприемлемыми идеи об установлении международного контроля над Газой

Анатолий Викторов напомнил, что "квартет" международных посредников должен действовать в тесной координации и взаимосвязи прежде всего с региональными странами

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россия считает неприемлемыми идеи об установлении международного контроля над сектором Газа или о его разделении по итогам конфликта, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия-24".

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"Есть абсолютно неприемлемые, завиральные идеи о неких международных контролях над сектором Газа, о некотором разделении сектора Газа, я уж не говорю об этих совершенно неприемлемых соображениях о том, что нужно переселить население Газы куда-то за пределы сектора и тем самым решить вопрос", - сказал дипломат.

"Главное, что необходимо, это сильная международная поддержка. Понятно, что переговорный процесс не просто сам по себе буксует, он отражает действительно сложность этой проблемы, где много всего переплетено", - добавил российский посол.

В связи с этим Викторов напомнил и про роль "квартета" международных посредников. "Мы всегда говорили о том, что "квартет" должен действовать в тесной координации и взаимосвязи прежде всего с региональными странами, они в первую очередь заинтересованы в восстановлении мира и стабильности", - отметил он. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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