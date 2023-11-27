Ушаков сообщил, что визит Аббаса в Россию пока не согласовали

По словам помощника президента РФ, "контакты идут"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Визит в Россию лидера Палестины Махмуда Аббаса пока не согласован, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Пока этот визит не согласован", - сказал он.

При этом, по словам представителя Кремля, "контакты идут". Примерного понимания по возможным срокам визита пока нет.

Аббас осенью планировал посетить Россию, однако в итоге визит был отложен на неопределенный срок. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов отмечал, что визит Аббаса состоится, когда палестинская сторона определит удобное время, приглашение Москвы остается в силе.