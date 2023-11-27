Ушаков заявил, что БРИКС становится авангардом "мирового большинства"

По словам помощника президента, Россия чувствует ответственность за дальнейшее его укрепление

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. БРИКС становится объединением, выражающим интересы "мирового большинства", и Москва чувствует ответственность за дальнейшее его укрепление. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, выступая на "Примаковских чтениях".

Он напомнил об усилиях Евгения Примакова, занимавшего различные государственные посты, по развитию отношений между Россией, Китаем и Индией. Представитель Кремля указал, что именно во время визитов Примакова в Пекин и Нью-Дели были заложены основы объединения БРИКС, "ставшего сегодня важнейшим инструментом глобального управления авангардом мирового большинства".

"Россия, как всем хорошо известно, председательствует в этом расширившемся объединении в следующем году. И, несомненно, мы понимаем свою ответственность за то, чтобы новые члены БРИКС успешно встроились в режим работы объединения и чтобы само объединение, соответственно, увеличило бы свое влияние на мировую политику и мировые дела", - отметил Ушаков.

В августе 2023 года 23 страны, в том числе Нигерия, официально подали заявки на вступление в БРИКС. В настоящее время в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. На саммите 22-24 августа приглашение вступить в БРИКС с 1 января 2024 года получили Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

ТАСС - генеральный информационный партнер конференции "Примаковские чтения".