27 ноября, 09:05

Косачев заверил, что РФ борется за демократию

А "западники ведут себя запредельно авторитарно", выразил свою позицию вице-спикер Совфеда

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россия вместе с мировым большинством отстаивает сегодня демократическое мироустройство, тогда как коллективный Запад ведет себя "запредельно авторитарно". Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на IX международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

"Пресловутый тезис западников о всемирной борьбе демократий против автократий на самом деле достаточно адекватно описывает текущую ситуацию в мире - с той существенной поправкой, что демократическое мироустройство отстаиваем мы, отстаивает мировое большинство, в то время как западники ведут себя запредельно авторитарно", - сказал сенатор.

Он добавил, что именно Россия "оказалась на гребне этого процесса", так как цели развития страны не могут быть реализованы в условиях диктата одного мирового центра силы.

"Именно поэтому мы, Россия, стали главными застрельщиками новой системы, которая может оказаться более справедливой глобализацией версии 2.0", - отметил Косачев.

Вице-спикер Совфеда подчеркнул, что странам свойственно вступать в международные организации и формировать политические, экономические или военные союзы, но только два из существующих союзов в истории "вышли за пределы уставной компетенции и географических границ" - НАТО и ЕС.

"Эти два блока навязывают свою волю и свои интересы третьим странам и даже организациям, уже уничтожив по существу Совет Европы, уничтожая на наших глазах ОБСЕ и посягая на принцип суверенного равенства государств в ООН. При этом, замечу, международное право никак не регулирует подобного рода самоуправные действия, что становится угрозой всему человечеству и что обязательно должно найти свое отражение в дискуссиях о будущем мироустройстве в среде того самого мирового большинства, не относящегося ни к одному их этих двух блоков", - сказал Косачев.

Институализация многополярности

Зампред СФ напомнил, что год назад говорил о необходимости институализации многополярности, как институализировали однополярность геополитические соперники РФ, создав мировую валюту и мировые финансовые институты под своим контролем, даже мировые премии и конкурсы, в которых побеждают только "свои".

"Уверен, что эта задача институализации многополярности обретает все возрастающую актуальность. Предметом дискуссий в среде мирового большинства должны становиться такие прикладные темы, как будущие механизмы финансового регулирования и взаиморасчетов, защищенные от произвола блоковых государств, борьба с бедностью, климатическими изменениями и пандемиями, при которой будут защищены интересы прежде всего наиболее уязвимых, а не наиболее мощных государств, и, разумеется, место и роль универсальных межгосударственных объединений, свободных от диктата агрессивного, хорошо организованного и отмобилизованного меньшинства", - сказал парламентарий.

ТАСС - генеральный информационный партнер конференции "Примаковские чтения". 

Теги:
Косачев, Константин ИосифовичРоссия
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