27 ноября, 09:13

В СФ призвали проанализировать статью в The Telegraph на предмет экстремизма

Издание назвало предвыборный период, который начинается в России, "окном возможностей для провоцирования волнений в РФ"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов призвал правоохранительные органы проанализировать статью в газете The Telegraph о начале президентской избирательной кампании в России на предмет экстремизма.

"На днях в The Telegraph - это британское издание - появился материал, который готовили в том числе участники нежелательной в России организации <...> Фонд защиты демократий, ничего общего с демократией не имеющей, но имеющей много контактов со спецслужбами и Госдепартаментом США. В этом произведении среди прочего прямо пишется о том, что предвыборный период, который начинается в России, это цитата - "окно возможностей для провоцирования волнений в РФ". И далее "Запад должен усугубить линии раскола в российском обществе и настраивать население против элит", - сказал сенатор журналистам.

По его словам, "фактически речь идет об экстремизме, об экстремистских призывах, ровно так они должны оцениваться, причем оцениваться и в правовой плоскости". "Надеюсь, соответствующие компетентные органы проанализируют публикацию на предмет экстремизма и соответствующие решения примут на основании российского законодательства", - продолжил Климов.

Он напомнил, что на заседаниях комиссии СФ по защите госуверенитета неоднократно отмечалось, что с приближением очередных президентских выборов в России "недруги будут наращивать свою деструктивную антироссийскую деятельность", в том числе "в экстремистском толке".

"Такого рода работа ведется уже не первый год, мы это тоже понимаем. Но сейчас она резко активизируется. И для того, чтобы дать ей ход, <...> начинают запускаться разного рода публикации как бы экспертов, как бы экспертов независимых", - указал глава комиссии СФ. 

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РоссияКлимов, Андрей Аркадьевич
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