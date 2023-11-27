27 ноября, 09:30

В Пекине 30 ноября пройдет заседание российско-китайского комитета дружбы

Делегацию возглавит уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, сообщили в российском посольстве

ПЕКИН, 27 ноября. /ТАСС/. Пленарное заседание Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития состоится 30 ноября в столице КНР. Об этом сообщило посольство России в Китае.

Российская делегация во главе с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым прибудет в Пекин для участия в мероприятии, проинформировало посольство в своем официальном Telegram-канале. Титов является сопредседателем российско-китайского комитета дружбы.

В состав делегации РФ войдут вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов, президент Федерации художественной гимнастики Ирина Винер, российский предприниматель Олег Дерипаска и другие.

Ожидается, что 29 ноября участники пленарного заседания также встретятся с заместителем председателя КНР Хань Чжэном.

Деловой визит продлится с 29 ноября по 1 декабря.

Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития - межгосударственная неправительственная организация, созданная руководителями двух стран. Договоренность о создании комитета была достигнута в апреле 1996 года в ходе визита президента РФ Бориса Ельцина в Китай. На московском саммите в апреле 1997 года лидеры двух стран официально объявили о его создании. 

Теги:
РоссияКитайТитов, Борис Юрьевич
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