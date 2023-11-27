Лавров передал послу Бразилии фотографию подписания договора его отцом с СССР в 1981 году

По словам главы МИД РФ, по случаю памятной даты при поддержке бразильского посла и его сотрудников в Москве подготовлена выставка архивных материалов, которые рассказывают об основных вехах в истории двусторонних связей стран

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал послу Бразилии в Москве Родриго де Лиме Баэне Соаресу фотографию подписания его отцом договора о научно-техническом сотрудничестве с СССР в 1981 году. Это состоялось в рамках церемонии открытия выставки, посвященной 195-летию установления дипломатических отношений между Россией и Бразилией.

"Пользуясь случаем, я передал главе бразильского посольства фотографию, которая представлена и в нашей экспозиции. На ней запечатлен момент подписания его отцом (бразильский дипломат Жуан Клементе Баэна Соарес - прим. ТАСС) соглашения о научно-техническом сотрудничестве между Бразилией и Советским Союзом в Москве в 1981 году", - сказал министр.

По случаю памятной даты, как отметил Лавров, при поддержке бразильского посла и его сотрудников в Москве подготовлена выставка архивных материалов, которые рассказывают об основных вехах в истории двусторонних связей стран. "Отсчет они ведут от принятия императором Николаем I в 1828 году указа о назначении российского дипломата Франца Францевича Борреля, потомков у него, насколько я понимаю, не осталось, первым посланником в Бразилии", - отметил глава российской дипломатии.

Министр также подчеркнул, что непосредственную роль в дальнейшем развитии двусторонних связей сыграли такие государственные деятели стран, как Григорий Лангсдорф, барон Рио-Бранко, Андрей Громыко, а также бразильский дипломат Жуан Клементе Баэна Соарес.