Лавров: РФ не будет мириться с попытками Запада "снимать сливки", живя за счет других

По словам главы МИД РФ, Запад пытается сохранить свое доминирование и жить за счет других стран, это не устраивает большинство государств мира

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Запад пытается сохранить свое доминирование и жить за счет других стран, это не устраивает большинство государств мира, в том числе и Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения".

"Запад всеми силами пытается сохранить остатки своего доминирования, прибегая к откровенно неоколониальным методам, вызывающим отторжение мирового большинства, - отметил глава дипведомства. - Цель западных коллег проста и одновременно цинична - продолжать снимать сливки с глобальной политики, экономики, торговли, обеспечивать собственное благополучие за счет других".

"Россия, конечно же, как и подавляющее большинство стран мира не готова и не будет мириться с подобными замыслами", - подчеркнул Лавров.

Министр напомнил: "США и их европейские союзники используют широкий набор инструментов геополитической инженерии". "Среди них и провоцирование конфликтов - мы это видим по всему периметру российских границ, - и проведение информационно-психологических операций, развязывание торговых и экономических войн", - описал Лавров.

"Руками западников заблокирована деятельность Всемирной торговой организации, прежде всего ее органа по урегулированию споров. Разрушены такие фундаментальные правовые основы мирохозяйственных связей, как свободная конкуренция и неприкосновенность собственности", - добавил глава МИД РФ.

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" проходит 27-28 ноября в Москве на тему "Горизонты постглобализации". ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.