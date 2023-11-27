Источник: НАТО не может достичь единства подходов к конфликту на Ближнем Востоке

По словам собеседника агентства, дисциплина внутри организации в этом случае дает трещину

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Североатлантический альянс не может достичь единства подходов к палестино-израильскому конфликту, дисциплина внутри организации в этом случае дает трещину. Об этом заявил ТАСС источник в МИД РФ, комментируя предстоящую 28-29 ноября министерскую встречу НАТО.

"По Ближнему Востоку, где за полтора месяца кровопролитное обострение палестино-израильского конфликта привело к многотысячным жертвам и разрушению гражданской инфраструктуры, в Брюсселе высказываются очень осторожно, - отметил собеседник агентства. - Достичь единства явно не получается. Хваленая натовская дисциплина в этом случае дает трещину".

"Время идет. Претендующей на глобальную ответственность НАТО придется четко заявить, на стороне войны или мира она находится", - подчеркнул источник.

По его словам, альянс "активно заявляет себя в качестве глобального игрока, готового в вопросах безопасности действовать повсюду, "на 360 градусов", при этом якобы претендует на роль "честного брокера" в мировых делах. "В качестве явного преимущества перед другими международными структурами выставляет способность "говорить одним голосом", - обратил внимание источник. - Этим откровенно бравирует. Приводит в пример позицию по Украине, безоговорочно поддерживать которую блок ангажировался "столько, сколько потребуется", по сути - до последнего украинца".