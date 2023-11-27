Лавров заявил, что ОБСЕ еще можно спасти от влияния Запада

По словам главы МИД РФ, шансы невелики

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) еще можно попытаться спасти от Запада, который пытается использовать ее в своих интересах, но шансы невелики. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения".

Глава дипведомства указал, что не может "с оптимизмом рассматривать судьбу объединений, где верховодят США и их союзники". В их числе он перечислил НАТО, Евросоюз (ЕС), Группу 77, Совет Европы и ОБСЕ.

"Последние две изначально задумывались как площадки для широкого взаимоуважительного общеевропейского диалога, а в итоге их навязчиво превращают в, по сути, придатки ЕС и НАТО - в сугубо маргинальные структуры, которые Запад пытается в худшем смысле этого слова использовать в интересах своей эгоистической политики. ОБСЕ еще можно попытаться спасти, но, буду откровенен, шансы невелики", - заметил Лавров.