Лавров: РФ не станет закрывать дверь для трезвомыслящих игроков на историческом Западе

По словам главы МИД РФ, российская сторона продолжит "бороться за правду и справедливость, за то, чтобы голос всех стран принимался во внимание вне зависимости от их размеров, государственного устройства или уровня экономического развития"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россия не станет закрывать дверь для трезвомыслящих игроков на историческом Западе, если они осознают реалии и вызовы процессов многополярности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения".

"Не хотим закрывать дверь, либо окно, либо форточку, как президент [РФ Владимир Путин] недавно касался этой темы, для трезвомыслящих игроков на историческом Западе по мере осознания ими реалий и вызовов объективных процессов многополярности, вызовов, которые предвидел еще Евгений Максимович Примаков", - сказал он.

Лавров также подчеркнул, что российская сторона продолжит "бороться за правду и справедливость, за то, чтобы голос всех стран принимался во внимание вне зависимости от их размеров, государственного устройства или уровня экономического развития". "То есть ровно так, как предписано Уставом ООН еще с 1945 года", - подчеркнул министр.

Кроме того, глава МИД указал, что Россия также продолжит "самым тесным образом" координировать шаги с союзниками и единомышленниками среди стран глобального Юга и на Востоке. "Особое внимание в дипломатической сфере будем и впредь уделять обеспечению единообразного толкования и применения на практике всех принципов Устава ООН. Это важнейший элемент нашего курса", - добавил Лавров.

"Продолжим работать над расширением членского состава такого перспективного объединения, как созданная на нью-йоркской площадке Группа друзей в защиту Устава ООН, <...> - резюмировал глава министерства. - Над укреплением других структур, которые способствуют демократизации международных отношений, также будем последовательно работать. Для этого остаемся всегда открытыми к честному, серьезному диалогу со всеми, кто дорожит своими национальными интересами, и кто проявляет встречную готовность".

О форуме

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" проходит 27-28 ноября в Москве на тему "Горизонты постглобализации". ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.