Лавров заявил об отсутствии у РФ агрессивных и завоевательских планов в Европе

Глава МИД РФ подчеркнул, что главная причина начала специальной военной операции на Украине заключается в том, что неонацистский режим открыто, при поощрении Запада взял курс на истребление всего русского

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Никаких агрессивных и завоевательских планов в Европе у России нет и не было. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения".

Министр обратил внимание на слова главы Пентагона Ллойда Остина, который заявил, что если США не будут поддерживать Украину, то РФ победит и на этом не остановится, следующими целями будут страны Балтии, Польша и другие соседи России. "Это произносится человеком, который занимает ответственный пост и который не может не получать экспертные оценки, в том числе специалистов Пентагона, которые анализируют состояние дел между Москвой и Вашингтоном и которые наверняка понимают, что конкретно решается на Украине и что никаких агрессивных замыслов, каких-то завоевательских планов у России нет, не было и быть не может", - отметил Лавров.

Российский министр подчеркнул, что главная причина начала специальной военной операции на Украине заключается в том, что неонацистский режим открыто, при поощрении Запада взял курс на истребление всего русского. "Одновременно этот неонацистский режим стал инструментом нанесения России стратегического поражения в интересах Запада, на поле боя. Если это не является прямой угрозой нашим интересам, нашей безопасности и тем людям, которые со времен прадедов, дедов, отцов и матерей считали себя русскими, тогда, наверное, на Западе нет внятных аналитиков либо там просто нет людей, которые имеют совесть", - заключил Лавров.

ТАСС - генеральный информационный партнер конференции "Примаковские чтения".