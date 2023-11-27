Лавров заявил, что действия США разрушили весь комплекс контроля над вооружениями

Глава МИД РФ отметил, что к нынешнему периоду в мировой истории "относился бы максимально ответственно"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Действия Вашингтона привели к тому, что разрушен почти весь комплекс соглашений в сфере контроля над вооружениями. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения".

"Я не знаю, как историки этот период назовут, но то, что благодаря действиям США разрушен практически весь массив договоренностей контроля над вооружениями, это факт, об этом написано уже сотни и сотни страниц", - сказал он. Лавров добавил, что к нынешнему периоду в мировой истории "относился бы максимально ответственно".

ТАСС - генеральный информационный партнер конференции "Примаковские чтения".