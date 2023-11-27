Лавров: США, чтобы сохранить гегемонию, разжигают конфликты у границ России

Глава МИД РФ отметил, что руками западников заблокирована деятельность ВТО, прежде всего ее органа по урегулированию споров

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. США и их союзники, пытаясь сохранить свое доминирование, развязывают конфликты, в том числе у границ России, а также блокируют фундаментальные международные институты, например, Всемирную торговую организацию (ВТО). Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения", Запад даже разрушает основополагающие принципы мировой экономики.

"США и их европейские союзники используют широкий набор инструментов геополитической инженерии. Среди них и провоцирование конфликтов - мы это видим по всему периметру российских границ, - и проведение информационно-психологических операций, развязывание торговых и экономических войн", - напомнил Лавров.

"Руками западников заблокирована деятельность Всемирной торговой организации, прежде всего ее органа по урегулированию споров. Разрушены такие фундаментальные правовые основы мирохозяйственных связей, как свободная конкуренция и неприкосновенность собственности", - добавил министр.