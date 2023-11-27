Лавров: РФ "десять раз подумает", если Европа предложит восстановить отношения

Глава МИД РФ отметил, что сейчас России нужно думать о том, как не зависеть от действий европейских политиков, которые осуществляются "под воздействием Вашингтона"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Европа очень сильно подорвала свою репутацию договороспособного партнера, Россия "десять раз подумает", если поступят предложения о восстановлении отношений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения".

"Когда протрезвление придет и если оно придет, <...> мы десять раз подумаем и взвесим все эти предложения, насколько они отвечают нашим интересам и насколько эти европейские коллеги надежны и договороспособны, - сказал глава МИД РФ. - Они свою договороспособность, репутацию подорвали очень и очень сильно, может быть, неокончательно еще".

По словам Лаврова, восстановление отношений с Европой - это не то, о чем нужно сейчас думать России. "Думать о том, как нам восстановить отношения с Европой, я считаю, на данном этапе нам вообще не надо", - сказал он. Министр добавил, что сейчас России нужно думать о том, как не зависеть от действий европейских политиков, которые осуществляются "под воздействием Вашингтона".

"Мы должны обезопасить себя во всех ключевых отраслях нашей экономики, жизни, безопасности, от которых зависит будущее страны", - сказал он.

Лавров отметил, что Евросоюз (ЕС) стремительно теряет свой экономический вес, и этот процесс в дальнейшем будет ускоряться. "Евросоюз пока еще не растерял свой вес, хотя процесс стремительно происходит и будет ускоряться", - сказал он.