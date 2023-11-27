Лавров считает, что большинство санкций против РФ после украинского конфликта останутся

По словам главы МИД РФ, Запад хочет выиграть время и опять вооружить Киев

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Большинство санкций в отношении Москвы после завершения украинского конфликта останутся, Запад хочет выиграть время и опять вооружить Киев. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения".

"Мы должны производить все самостоятельно, чтобы никакой новый каприз, когда и если опять захотят на нас накидываться с санкциями, - чтобы мы от этого не страдали. Но я вам скажу так, и санкции никуда не исчезли, - сказал Лавров. - Они [западные страны] говорят об этом, что когда все закончится, они хотят закончить так втихаря, по-хитрому, заморозить, выиграть время, как было с Минскими соглашениями, вооружить опять нацистский режим в Киеве и продолжать свою агрессию, гибридную, негибридную, против России".

"Даже когда они говорят, что вот когда все закончится, большинство санкций останутся", - обратил внимание министр.