В Кремле считают тревожным захват судов на Ближнем Востоке

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что "с этим надо бороться, потому что это влияет на экономическое положение, на логистику всей мировой торговли"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Инциденты с захватом судов на Ближнем Востоке могут привести к проблемам, схожим с проблемами от сомалийского пиратства, считает спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Он назвал тревожными попытки захвата судов людьми, которые называют себя йеменскими повстанцами. "Но на самом деле непонятно, кто это вообще", - указал спецпредставитель президента, выступая на "Примаковских чтениях". "Последнее судно, которое было захвачено, оно освобождено - там среди членов экипажа был гражданин России. И если это будет продолжаться, то это напомнит мне сомалийский кризис. [Это] морское пиратство, только оно будет в другом регионе", - пояснил Иванов. По его словам, "с этим надо бороться, потому что это влияет на экономическое положение, на логистику всей мировой торговли".

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, сообщило, что судно Central Park подверглось нападению в Аденском заливе у берегов Йемена. Сведений о том, кто его совершил, нет.

Говоря о возможном влиянии палестино-израильского конфликта на перевозки в регионе, Иванов отметил: "Пока непосредственного влияния палестино-израильского конфликта на транспортную логистику я не ощущаю, но не исключаю, что это может произойти".

Отдельно он обратил внимание на то, что в Средиземном море расположено "огромное количество трубопроводов, газопроводов". "Не хочу проводить параллели с Балтийским морем, то, что там произошло [с "Северными потоками"] - это в чистом виде государственный терроризм. И ждать каких-то результатов расследования, кроме информационного шума и гама по поводу того, что к этому якобы причастна Украина, это чушь собачья. Но надеюсь, что такого в Ближневосточном регионе не произойдет", - добавил спецпредставитель президента.

ТАСС - генеральный информационный партнер конференции "Примаковские чтения".