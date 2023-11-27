"Неравновесная, несправедливая модель глобализации" уходит в прошлое, считает министр

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил США в использовании доллара как оружия и развязывании торговых войн.

"В своих целях США и их европейские союзники используют широкий набор инструментов геополитической инженерии. Среди них и провоцирование конфликтов - мы это видим по всему периметру российских границ, - и проведение информационно-психологических операций, развязывание торговых и экономических войн", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства на научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Лавров констатировал, что "руками западников заблокирована деятельность Всемирной торговой организации, прежде всего ее органа по урегулированию споров, разрушены такие фундаментальные правовые основы мирохозяйственных связей, как свободная конкуренция и неприкосновенность собственности".

"Доллар давно уже используется как оружие, экономическая взаимозависимость вепонизируется (от английского weaponize, использовать как оружие - прим. ТАСС) - это англицизм, который становится понятным", - отметил министр. Он уверен, что "деструктивные действия западного меньшинства имеют эффект, который, по большому счету, является обратным задуманному, поскольку стимулирует построение в пользу укрепления многополярных начал международной жизни".

"Растет понимание того, что никто не застрахован от агрессивных действий Вашингтона и Брюсселя, не только мы, но и многие другие государства последовательно снижают зависимость от западных валют, переходят на альтернативные механизмы при осуществлении внешнеэкономических расчетов, работают над формированием новых международных транспортных коридоров и производственно-сбытовых цепочек", - указал глава МИД РФ. По его мнению, "неравновесная, несправедливая модель глобализации, при которой "золотой миллиард" получал основные блага, уходит в прошлое".

Лавров сообщил, что "практические задачи демократизации мирового экономического порядка будут рассматриваться участниками форума сторонников борьбы с современными формами неоколониализма", который готовит партия "Единая Россия" и планирует провести в начале следующего года. Он уточнил, что "это - лишь одна из инициатив, которые РФ будет продвигать в развитие положений концепции внешней политики. "Формирующаяся полицентричная архитектура должна быть инклюзивной, носить кооперативный, а не антагонистический характер, должна страховать от опасного противостояния мировых центров в выяснении отношений между ними", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" проходит 27-28 ноября в Москве на тему "Горизонты постглобализации".

ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.