Лавров: США активно внедряют НПО в Центральной Азии и на пространстве бывшего СССР

По словам главы МИД РФ, США "создали тысячи неправительственных организаций, из них сотни, многие сотни работают на постсоветском пространстве, особенно много - в Армении, особенно много - в Киргизии"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. США, продвигая идею неправительственных организаций (НПО) как инструментов влияния, активно пытаются насадить их на постсоветском пространстве, в частности, в Центральной Азии. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения".

Он напомнил, что США "создали тысячи неправительственных организаций, из них сотни, многие сотни работают на постсоветском пространстве, особенно много - в Армении, особенно много - в Киргизии". "Пытаются их и в другие центральноазиатские страны активно внедрять", - добавил глава дипведомства.

"Называть их неправительственными можно с очень большой натяжкой", - подчеркнул Лавров. Он обратил внимание, что многие фонды "на 90% финансируются через Агентство международного развития [США], что является частью американской бюрократии, и получают бюджетные деньги". Их "линия заключается в том, чтобы напрямую влиять на процессы в тех странах, где эти неправительственные организации орудуют", подчеркнул министр.