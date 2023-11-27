Лавров: Россия примет участие в СМИД ОБСЕ, если Болгария разрешит пролет

По словам главы МИД РФ, "Болгария вроде бы обещала Македонии распахнуть свое воздушное пространство"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российская делегация примет участие в заседании Совета министров иностранных (СМИД) ОБСЕ в Скопье, если Болгария, как пообещала Северной Македонии, откроет воздушное пространство для РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения".

"Сейчас нас вроде бы Македония пригласила на Совет министров иностранных дел ОБСЕ. Болгария вроде бы обещала Македонии распахнуть свое воздушное пространство. Если получится, мы там окажемся", - сказал министр.

"Посмотрим, как они будут общаться, - продолжил Лавров. - Есть уже несколько просьб о встрече на случай, если мы там будем работать, в том числе от западных представителей. Конечно, мы со всеми встретимся".

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье, на ней члены организации должны определиться с фигурой председательствующего государства. Глава дипведомства Северной Македонии Буяр Османи 14 ноября заявил, что вопрос о приезде Лаврова в Скопье для участия в СМИД ОБСЕ пока не решен. Он также напомнил, что в отношении руководителя российской дипломатии действуют рестрикции Евросоюза.

ТАСС - генеральный информационный партнер конференции "Примаковские чтения".