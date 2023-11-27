Лавров назвал наглостью визиты посланников США и ЕС по санкциям в Центральную Азию

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал наглостью визиты посланников США и ЕС в Центральную Азию с требованием следовать санкциям против России.

"Сейчас ездят по Центральной Азии официально назначенные посланники по санкциям из Америки, из Евросоюза, из Англии. Ездят и публично говорят: "Вы в ОДКБ [Организация Договора о коллективной безопасности], в ЕАЭС [Евразийский экономический союз], в СНГ, в ШОС [Шанхайская организация сотрудничества], но вы должны выполнять наши санкции (против РФ - прим. ТАСС)". Вот это, по-моему, просто наглость", - сказал министр, выступая на форуме "Примаковские чтения".