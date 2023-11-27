Лавров: сеть посольств РФ разрастается в Африке и на Ближнем Востоке

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Сеть российских посольств разрастается в Африке и на Ближнем Востоке, повышается качество и сеть Русских домов за рубежом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения".

"У нас разрастается сеть посольств, в том числе в Африке мы восстанавливаем наши посольства, открываем новые консульские учреждения на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, в Латинской Америке. И активно растет и крепнет, и повышает качество сеть домов российской культуры и науки - Русские дома", - сказал он.