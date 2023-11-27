Песков: РФ следит за планами США развернуть в Азии новые ракеты средней дальности

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россия внимательно отслеживает планы США по развертыванию в Азии новых ракет средней дальности. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для нас, конечно, важно, чтобы не происходило каких-то действий, которые бы угрожали нашим интересам безопасности. Поэтому мы весьма тщательно отслеживаем все эти планы", - сказал Песков, комментируя соответствующее заявление командующего Тихоокеанскими силами США Чарльза Флинна.

При этом, отвечая на вопрос о том, что упомянутые ракеты планируется использовать для сдерживания Китая, Песков подчеркнул, что Россия в целом не одобряет и считает абсолютно неверными и неправильными попытки сдерживания кого бы то ни было.