Путин 28 ноября по ВКС выступит на заседании Всемирного русского народного собора

Центральная тема форума - "Настоящее и будущее русского мира"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник в формате видео-конференц-связи примет участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора, сообщает пресс-служба Кремля.

"28 ноября Владимир Путин в формате видеоконференции примет участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора, посвященного 30-летию образования организации. Центральная тема форума - "Настоящее и будущее русского мира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мероприятии примут участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители Русской православной церкви и других централизованных религиозных организаций России, органов государственной власти, общественных объединений, деятели науки и культуры.