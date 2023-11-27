Матвиенко 28 ноября проведет встречу с главой Госсовета Ливии

Мероприятие состоится в рамках официального визита Мухаммеда Такалы в Россию по приглашению председателя Совета Федерации

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет 28 ноября встречу с главой Высшего государственного совета Ливии Мухаммедом Такалой, который прибыл в Россию по приглашению спикера верхней палаты парламента. Об этом сообщает пресс-служба Совфеда.

"28 ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет встречу с председателем Высшего государственного совета Ливии Мухаммедом Такалой", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что мероприятие состоится в рамках официального визита главы Госсовета Ливии в Российскую Федерацию по приглашению председателя Совета Федерации.

Ранее телеканал Libya al-Ahrar сообщил, что Такала и его первый заместитель Масуд Убейд прибыли в Россию, чтобы обсудить урегулирование ливийского кризиса.