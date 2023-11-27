РФ заявила о наличии неоспоримых доказательств передачи Киеву токсичных химикатов из США

По словам замминистра промышленности и торговли РФ Кирилла Лысогорского, эти вещества передают "ВСУ и воюющим на стороне киевского режима иностранным наемникам"

ГААГА, 27 ноября. /ТАСС/. Россия обладает неоспоримыми доказательствами того, что США и их союзники поставляют на Украину токсичные химикаты. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский, возглавляющий российскую делегацию на 28-й сессии Конференции государств - участников ОЗХО.

"В нашем распоряжении имеются неоспоримые доказательства участия США и их евро-атлантических союзников в поставках на Украину токсичных химикатов, а также средств их доставки, - отметил он. - Такие токсичные химикаты передаются ВСУ и воюющим на стороне киевского режима иностранным наемникам". "Есть также сведения о применении агентами спецслужб киевского режима токсичных химикатов и психотропных веществ против руководства новых субъектов, вошедших в состав РФ", - добавил замминистра.

По словам Лысогорского, одновременно США и их единомышленники стремятся к тому, чтобы вытеснить Россию из состава Исполнительного совета ОЗХО. В рамках этого процесса, продолжил замминистра РФ, в Восточноевропейской группе ОЗХО по указанию Вашингтона и Брюсселя было создано антироссийское лобби из 18 государств, подчиненных военно-политическим интересам НАТО и ЕС, и Литва подала заявку на участие в Исполнительном совете.

"Практическое отсутствие химической промышленности в этой стране не привнесет никакой добавленной стоимости в решение задач ОЗХО, а только будет способствовать ослаблению организации, - подчеркнул глава российской делегации. - В конечном счете происходящее больше похоже на фарс, чем на конструктивную работу для реализации целей Конвенции о запрещении химического оружия". Поэтому "Литве было бы разумным для повышения эффективности работы конференции снять заявку", выразил уверенность он.