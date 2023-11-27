Эксперт заявил о намерении США испытать психотропные вещества на Украине

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский призвал страны ОЗХО предотвратить стремление Вашингтона приватизировать организацию

ГААГА, 27 ноября. /ТАСС/. США вместе с союзниками хотят провести на Украине эксперимент по применению психотропных и наркотических химикатов, которые воздействуют на центральную нервную систему человека. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский, возглавляющий российскую делегацию на 28-й сессии Конференции государств - участников ОЗХО.

"В ходе специальной военной операции на Украине ярко просматривается стремление США и их евро-атлантических союзников провести эксперимент по применению психотропных и наркотических химикатов, не входящих в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), которые активно воздействуют на центральную нервную систему человека", - заметил он, выступая на мероприятии.

В этом контексте Лысогорский напомнил, что по настоянию США в 2021 году в ОЗХО было принято решение под названием "Понимание в отношении применения воздействующих на центральную нервную систему химикатов в аэрозольном состоянии в правоохранительных целях". И теперь, подчеркнул глава делегации, США хотят провести на Украине соответствующие испытания.

"Но именно эти вещества одновременно подпадают под прямой запрет по другим конвенциям, таким как Единая конвенция о наркотических средствах, Конвенция о психотропных веществах и Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ", - обратил внимание он. В связи с этим Лысогорский призвал "все здравомыслящие государства предотвратить стремление США приватизировать организацию и вернуть ее работу в строгое соответствие с положениями КЗХО".