Захарова отметила непоследовательность ЕС в связи с готовящимся визитом Лаврова в Скопье

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова представителя Евросоюза о том, что визит российского министра для участия в заседании СМИД ОБСЕ не будет нарушением санкций

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на непоследовательность в позиции Евросоюза, комментируя слова представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано о том, что визит главы дипведомства Сергея Лаврова в Северную Македонию для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ не будет нарушением санкций.

"Петер, не переживайте. В глазах всего мира Евросоюз будет выглядеть не хуже, чем обычно. Последовательность налицо", - написала она в своем Telegram-канале.