Захарова заявила, что Запад подвергает искажению понятие "Русский мир"

По словам официального представителя МИД РФ, Русский мир является прежде всего сформировавшейся на протяжении не одного столетия культурно-духовной, языковой, цивилизационной общностью людей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Западные идеологи искажают концепцию Русского мира. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на международной секции XXV Всемирного русского народного собора "Настоящее и будущее Русского мира".

"Мало что так подвергается искажению нашими, раньше мы говорили оппонентами, а теперь уж, прямо скажем, врагами, как определение Русского мира. В их тенденциозной, а то и злобной подаче, он представляет из себя агрессивную, захватническую идеологию, преследующую, как они утверждают, целью чуть ли не переустройство всего миропорядка в пользу России. <...> Западные, да и не только, идеологи развивают вокруг этого тезиса Русского мира целые концепции", - сказала она.

Дипломат отметила, что Русский мир является прежде всего сформировавшейся на протяжении не одного столетия культурно-духовной, языковой, цивилизационной общностью людей. "И здесь самое главное слово - общность", - добавила она. "Почему они так о Русском мире? Потому что они полагают, что мы продвигаем то, что обычно продвигают они, а это не так", - продолжила Захарова.